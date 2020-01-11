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أول ظهور لـ علاء الشربيني بعد عودته من رحلة العلاج

السبت 11/يناير/2020 - 05:28 م
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علاء الشربيني
علاء الشربيني
الفجر الفني
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قدم الشيف علاء الشربيني، شكره إلى جمهوره وذلك في أول حلقة له اليوم السبت من برنامج "أحلى أكلة" على قناة ON E بعد عودته من رحلة العلاج.

 

وقال "الشربيني" خلال الحلقة إنه أصبح صحيًا أفضل ولكنه يفتقد للمشاهدين،, مقدما شكره لكل من اطمأن عليه ودعا له بالشفاء، مشددًا في الوقت نفسه على أن محبة الناس له نعمة كبيرة من الله.

 

وتابع الشيف أنه كان يتخيل أن الرحلة العلاجية ستستغرق أسبوعين تقريبًا ولكنه تفاجئ بأنه تخطت الشهر، لكن الأهم بالنسبة له أن هذه المرحلة مرت على خير لأنه أجرى عمليتين جراحيتين "رخمين".

وكشف الشيف علاء الشربيني أن الفترة المقبلة ستكون بها مفاجأت عديدة جيدة وستسعد الجمهور خاصةً وأنه اشتاق لهم وللعمل.

 

وخلال الحلقة قدم الشيف علاء الشربيني طريقة عمل السمك قشر البياض وسي فود، وأيضًا طريقة عمل كفتة سي فود بصوص الصيادية.

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