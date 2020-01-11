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فوز القومي والاتصالات وجولدي وخسارة جينيس وانسحاب الصيد بالقسم الثالث

السبت 11/يناير/2020 - 05:27 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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شهدت مباريات الأسبوع الرابع عشر من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، فوز فريق القومي بقيادة أحمد رضوان، على حساب فريق مركز شباب بشتيل بهدف نظيف سجله اللاعب ممدوح رأفت (بيسا) في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

أدار المباراة تحكيمياً محمد الغازي وعاونه كلاً من عمرو جمعة وأحمد حبيب وراقب المباراة الكابتن جابر أبو العينين.

وخسر جينيس أمام البدرشين بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد حسين (أوكا)، وفاز العياط خارج ملعبه على حساب المعادي بثلاث أهداف مقابل هدفين، عن طريق محمد جزيره وعلى شعبان ونادر علي.

وفاز أبو النمرس على فريق الصف بأربع أهداف مقابل هدف، سجلهم محمد خالد هدفين وببيو وأحمد عطوة وسجل هدف الصف محمد يحي.

وفاز فريق 6 أكتوبر على الصيد بهدفين دون مقابل، أحرزهما ياسر القاضي ومحمد بهاء من ركلة جزاء، وانسحب الصيد من المباراة في الدقيقة 35 للشوط الأول، بعد اعتراض الجهاز الفني للفريق على احتساب حكم المباراة لركلة جزاء لأكتوبر.

وفاز الاتصالات على الدخان بهدف دون مقابل، وتغلب فريق جولدي على حساب فريق حلوان العام بهدفين مقابل هدف، عن طريق محمد اكى ومصطفى السعدني.


ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 34 نقطة
2- جولدي 32 نقطة
3- الاتصالات 31 نقطة
4- حلوان العام 28 نقطة
5- أكتوبر 25 نقطة
6- القومي 18 نقطة
7- البدرشين 17 نقطة
8- الصف 16 نقطة
9- أبو النمرس 15 نقطة
10- جينيس 14 نقطة
11- بشتيل 12 نقطة
12- المعادي 12 نقطة
13- العياط 11 نقطة
14- الصيد 8 نقاط


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