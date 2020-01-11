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يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب دوري أبطال إفريقيا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الترجي ق

السبت 11/يناير/2020 - 05:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرف علي موعد مباراة الترجي وفيتا كلوب اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1
معلق المباراة : رؤوف خليف
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية


بث مباشر مباراة الترجي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الترجي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة. آخر استعدادات الترجي الرياضي لمُباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي ضد فيتا كلوب السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريِقيا تابع لايف مباراة الترجي وفيتا كلوب مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق فيتا كلوب، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير. آخر إِستعدادات فيتا كلوب قبل ملاقاة الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي ضد فيتا كلوب مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر، وسوف يدخل فريق فيتا كلوب مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 7 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق فيتا كلوب في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق فيتا كلوب في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

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