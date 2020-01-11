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وفاة قابوس بن سعيد.. قادة العالم يبعثون بتعازيهم بوفاة سلطان عمان

السبت 11/يناير/2020 - 05:39 م
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السلطان قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد
ترجمة: دينا الشريف
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توفى السلطان قابوس، من سلطنة عمان، 10 يناير 2020، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد ما يقرب من خمسة عقود على العرش، وتدفقت التعازي منذ اندلاع الأخبار في جميع أنحاء العالم.

*فأصدر ملك البحرين بيانًا "أشاد جلالة الملك الراحل السلطان قابوس، الذي قضى حياة مليئة بالإنجازات في خدمة شعبه والأمم العربية والإسلامية".

وكرر الديوان الملكي دعم المملكة العمانية والشعب العماني في هذه الظروف المؤلمة، مع الامتنان والاحترام بالمساهمة الهائلة التي قدمها السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد في نمو سلطنة عمان، وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وإنشاء مجلس التعاون الخليجي.

وقدم الديوان الملكي تعازيه إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد من سلطنة عمان، والعائلة المالكة، والحكومة العمانية، والشعب العماني.

*كما أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا من الديوان الملكي السعودي قائلًا: "بحزن وحزن عميقين، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بسلطنة عمان رحمه الله تعالى.

وأعرب ولي العهد عن خالص تعازيه وتعاطفه مع العائلة المالكة في سلطنة عمان وشعبها، وكذلك للدول العربية والإسلامية في وفاة السلطان قابوس، الذي كان عهده مليئًا بالإنجازات.

كما أكد الملك سلمان وولي العهد، على أن المملكة العربية السعودية وشعبها يتشاطرون الحزن والحزن مع شعب عمان".

*وأصدر رئيس الوزراء بوريس جونسون بيانًا يقول فيه "أشعر بحزن عميق لسماع وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان عُمان". لقد كان قائدًا حكيمًا ومحترمًا بشكل استثنائي وسيُفتقد إلى حد كبير. وسوف نتذكره على تفانيه في تطوير عمان لتصبح أمة مستقرة ومزدهرة وكأب للأمة الذي سعى لتحسين حياة الشعب العماني.

وكان من دواعي سروري مقابلة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، ودهشني التزامه بالسلام والتفاهم بين الأمم وبين الأديان، وإنه يترك إرثًا عميقًا، ليس فقط في عمان ولكن في جميع أنحاء المنطقة أيضًا، تعد المملكة المتحدة صديقًا فخورًا وشريكًا دائمًا لعمان، وأفكارنا وصلواتنا مع الشعب العماني".


*كما صرح الرئيس السابق للولايات المتحدة، جورج دبليو بوش، أنا ولورا نشعر بالحزن لوفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان عمان، ولقد كان قوة مستقرة في الشرق الأوسط وحليفًا قويًا للولايات المتحدة.

وكان لصاحب الجلالة رؤية لعُمان حديث ومزدهر وسلمي، وأراد أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة.

وأضاف، أنا ولورا محظوظان لزيارته في مسقط في الخريف الماضي. لقد استمتعنا بكرم الضيافة، ورأينا كيف تمكنت قيادته القديرة من تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والفنون في جميع أنحاء البلاد العمانية الجميلة، وأنهى تصريحاته قائلًا، نرسل خالص تعازينا للشعب العماني في هذا اليوم الحزين.


*وأعرب الرئيس الكيني أوورو كينياتا "كان السلطان قابوس قائدًا عظيمًا كرس نفسه لتحسين رفاهية أبناء وطنه.

وأضاف، كان أيضًا ملتزمًا بالسلام الدولي وعمل بجد من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. رحم الله عز وجل شعب عمان وهم ينعون هذا الزعيم العظيم، وسنعتز به إلى الأبد إسهامه في التنمية البشرية من خلال كرمه الذي يتمتع كثيرون في المجتمع الدولي بثماره".

*وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "أقدم خالص تعازينا لشعب عمان على وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، وكان صاحب رؤية وحوّل عمان إلى دولة حديثة نابضة بالحياة.

وأعرب عن حزنه قائلًا، فقدت عُمان زعيمًا محبوبًا وباكستان صديقًا حميمًا وموثوقًا به، وقد تبقى روحه في فسيح جناته".

*وأعلن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، أشعر بالحزن العميق لمعرفة وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، لقد كان قائدا ورجل دولة يتمتع بصيرة البصر والذي حول عمان إلى دولة حديثة ومزدهرة. حسبما ذكر موقع "رويال سنترال".

وأضاف، لقد كان منارة للسلام لمنطقتنا والعالم. كان السلطان قابوس صديقًا حقيقيًا للهند، ووفر قيادة قوية لتطوير شراكة استراتيجية حيوية بين الهند وسلطنة عمان. وسأعتز دائمًا بالدفء والود الذي تلقيته منه.

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