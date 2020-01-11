الشوط الثاني مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز اليوم 11-1-2020 يلا شوت الجديد في دوري أبطال إفريقيا

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كورة لايف مشاهدة ماتش الاهلي اليوم وتُنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة السير على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها طيلة الأشهر الماضية، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة زيمبابوي، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:





الرابعة عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثالثة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

بث مباشر الاهلي اليوم ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء حيث يستضيف ملعب بربرفيلدز ( بيتر ندلوفو ) معقل بلاتينيوم في مدينة بولاوايو في زيمبابوي , الأهلي المصري يحل ضيفا ثقيلا على بلاتينيوم الزيمبابوي في مباراة يبحث فيها الأهلي عن فوزه الثالث في مرحلة المجموعات من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.





آخر استعدادات الأهلي لمُباراة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريِقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز اليوم 11-1-2020 يلا شوت الجديد في دوري أبطال إفريقيا تابع لايف مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدف وحيد فقط لا غير.





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بث مباشر لعبة الاهلي ضد بلاتنيوم اليوم ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق اف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / وليد سليمان / جونيور أجايي.ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 10 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.





آخر إِستعدادات بلاتينيوم ستارز قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلاتينيوم ستارز مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في 3 مباريات فقط لا غير من أصل آخر 7 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى أيضاً، بينما سقط فريق بلاتينيوم ستارز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق بلاتينيوم ستارز في الفترة الماضية، نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق بلاتينيوم ستارز سبعة أهداف في مرماه.



