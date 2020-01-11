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نتيجة مباراة الاهلي وبلاتينيوم| بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول Ahly هدف مروان محسن

السبت 11/يناير/2020 - 04:15 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة النادي الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب بابا فيلز بدوري الأبطال.
كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على بلاتينيوم ستارز، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.
كورة جول ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، KORA GOAL، ملعب "الأهلي" يستضيف مباراة نارية بين الأهلي وبلاتينيوم ستارز، بالمعترك الإفريقي.
موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال
وتُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز، على ملعب بابا فيلز معقل بلاتينيوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال
وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس شاهد حصريا مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز KORA PLUS ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كول كورة ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز خارج ملعبه، والانقضاض على صدارة الترتيب بدور المجموعات، COOL KORA الأهلي يطمح لمواصلة مشواره المميز تحت القيادة السويسرية.
كورة فور جول حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني والنجم التونسي بنفس الرصيد، ويحل بلاتينيوم في مؤخرة الجدول بدون أي نقاط. KORA4GOAL، الأهلي يطمح لخطف الصدارة من النجم الساحلي والهلال السوداني.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة حصري، بدون تقطيع KORA7ASRY وبدون أي إعلانات.


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