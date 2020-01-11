live|مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 الدوري الإنجليزي hd

يحل فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي وبطل العالم ضيفًا ثقيلاً على نظيره توتنهام في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت على ملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة الإنجليزية لندن، في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020/2019 يدخل ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب المباراة وهو في قمة معنوياته بعد تصدره البريميرليج وفوزه على إيفرتون بهدف نظيف في ديربي المرسيسايد التي أقيمت على ملعب أنفيلد رود ضمن منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويريد الريدز مواصلة الانتصارات من أجل الابعاد بالصدارة أكثر عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 13 نقطة، ويأمل فريق فريق ليفربول في تحقيق فوزه العشرون في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل الريدز في مباراة واحدة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد وفاز بباقي المباريات.



