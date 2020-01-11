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بريطانيا: نريد تحقيقاً دولياً حول إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران

السبت 11/يناير/2020 - 04:09 م
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رئيس الوزراء البريطاني - جونسون
رئيس الوزراء البريطاني - جونسون
وكالات
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صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم السبت، بأن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ هو "خطوة أولى مهمة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إننا "نريد الآن تحقيقا دولياً شاملاً وشفافاً ومستقلاً وإعادة من لقوا حتفهم"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف جونسون: إن "بريطانيا ستعمل مع كندا وأوكرانيا والشركاء الدوليين الآخرين المتضررين بهذا الحادث، ونرى جميعاً بوضوح أن استمرار الصراع لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر والمآسي"، لافتاً إلى أن تحطم الطائرة الأوكرانية يؤكد على أهمية وقف تصعيد التوتر في المنطقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

وقال قائد "القوة الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة: إن "قواته تتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ البشري، الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية صباح الأربعاء الماضي، بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني"، حسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وتابع العميد أمير علي حاجي زادة، "الطائرة الأوكرانية أعطت إشارات للرادارات على أنها صاروخ كروز مما دفع المضادات الإيرانية لإسقاطها"، مضيفاً أن "أنظمة الدفاع الجوي كانت على أعلى مستوى من الاستعداد بسبب التوتر مع أمريكا، لذلك كان يكفي ضغط زر واحد لإطلاق الصواريخ".

وتابع قائد القوة الجوفضائية: "لقد تواصلنا عدة مرات مع السلطات المسؤولة لإيقاف حركة الطيران في أجواء البلاد في تلك الليلة"، لافتاً إلى أن الواقعة حدثت ضمن ظروف التأهب لحرب غير مسبوقة، مضيفا "نحن جاهزون لأي أوامر أو حساب من قبل المسؤولين".

وذكر: "عند سماعي خبر تحطم الطائرة الأوكرانية، تمنيت لو مت بدلا من سماع هذا الخبر ولم أر مثل هذه الحادثة، ولقد سمعت خبر سقوط الطائرة الأوكرانية غرب البلاد بعد توجيهنا ضربات صاروخية إلى القاعدة الأمريكية".

وأوضح "منذ أكثر من أسبوع كانت ظروف في المنطقة وتوترات واحتمال نشوب حرب غير مسبوقة، ولم نصل إلى هذه المرحلة  منذ بداية الثورة وكان احتمال نشوب حرب كبير جدا، وكانت القوات المسلحة لكلا الجانبين [إيران وأمريكا] في حالة تأهب مئة بالمئة، خاصة بعد إعلان الأمريكيين أنهم سوف يقصفون 52 موقعاً في إيران، ولذلك كانت منظومات الدفاع الجوي الهجومية والدفاعية في حالة تأهب بنسبة 100٪".

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