هدف الاهلي بث مباشر| نتيجة مباراة الأهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم (1-1) بث مباشر ahly

كورة فور جول بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، KORA 4 GOAL، في مباراة هامة ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جول العرب حيث يفتتح ملعب بابا فيلز معقل بلاتينيوم، أبوابه في الثالثة عصر اليوم، لاستضافة مباراة صعبة وقوية للأهلي عندما يحل ضيفًا على بلاتينيوم ستارز، GOALEL3ARB الأهلي يستأنف مباريات دوري أبطال إفريقيا بعد انتصارات الدوري.

كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختبار قوي، حينما يواجه بلاتينيوم ستارز الطامح لحصد الفوز من أجل البقاء في المنافسة بالمجموعة، KORA ONLINE، فايلر يطمح للصدارة الإفريقية.

كورة جول الأهلي يعود للمنافسة الإفريقية، حيث أنهى الفريق مواجهة صعبة أمام إف سي مصر، والتي حقق فيها الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية مقابل هدف وحيد، KORA GOAL، فايلر يرغب مواصلة نتائجه المميزة مع المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز على ملعب بابا فيلز في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، كورة بلس تابع بث مباشر بلاتينيوم ستارز يستضيف الأهلي KORA PLUS بالجولة الرابعة.

يلاكورة ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي"، YALLAKORA بلاتينيوم يستضيف الأهلي بدوري الأبطال.

كورة حصري حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني والنجم الساحلي بنفس الرصيد، ويحل بلاتينيوم في مؤخرة الجدول بدون أي نقاط، KORA7ASRY الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا.

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