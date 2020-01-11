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راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوريتش سيتي
السبت 11/يناير/2020 - 04:05 م
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أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي
أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي
ستخوض مباراته أمام فريق نوريتش سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب
الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة
الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى
: دي خيا.
خط الدفاع : وان
بيساكا - ليندلوف - ماجوير - ويليامز.
خط الوسط : فريد
- ماتيتش - مارسيال - ماتا - بيريرا.
خط الهجوم : ماركوس
راشفورد.
وكان فريق مانشستر
يونايتد قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء من فريق
أرسنال في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.
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