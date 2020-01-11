موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة والمعلق

عشاق الكرة العالمية على موعد مع مواجهة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، غدًا الأحد 12/1/2020، على ملعب "الجوهرة" بالسعودية.





مواجهة الريال ضد أتلتيكو مدريد





ويستعد مدربا الفريقين لمواجهة الريال ضد أتلتيكو مدريد جيدًا، حيث يسعى زيدن المدير الفني للملكي من تحقيق الفوز؛ للفوز بالبطولة، في حين يريد سيميوني مدرب الأتليتي من الفوز بالبطولة.





موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في النهائي:





ينطلق لقاء الريال ضد أتلتيكو مدريد في بنهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 12/1/2020، في الـ9 بتوقيت مكة المكرمة، الـ8 بتوقيت القاهرة.





معلق المباراة





ويعلق على مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، فارس عوض وفهد العتيبي.





القنوات الناقلة





وأعلنت شبكة قنوات السعودية المشفرة، صاحبة حق بث كأس السوبر الإسباني بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا، عن إذاعة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد.























