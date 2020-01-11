عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة والمعلق

السبت 11/يناير/2020 - 04:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
عشاق الكرة العالمية على موعد مع مواجهة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، غدًا الأحد 12/1/2020، على ملعب "الجوهرة" بالسعودية.

مواجهة الريال ضد أتلتيكو مدريد

ويستعد مدربا الفريقين لمواجهة الريال ضد أتلتيكو مدريد جيدًا، حيث يسعى زيدن المدير الفني للملكي من تحقيق الفوز؛ للفوز بالبطولة، في حين يريد سيميوني مدرب الأتليتي من الفوز بالبطولة.

موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في النهائي:

ينطلق لقاء الريال ضد أتلتيكو مدريد في بنهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 12/1/2020، في الـ9 بتوقيت مكة المكرمة، الـ8 بتوقيت القاهرة.

معلق المباراة

ويعلق على مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، فارس عوض وفهد العتيبي.

القنوات الناقلة

وأعلنت شبكة قنوات السعودية المشفرة، صاحبة حق بث كأس السوبر الإسباني بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا، عن إذاعة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي كأس السوبر الإسباني نهائي السوبر الإسباني ريال مدريد وأتليتكو ريال مدريد الكاس الاسباني الريال ضد أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الاهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم (0-1) رابط Yallakora بث مباشر الأهلي اليوم

منذ ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي Yallakora

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر الان مباراة الاهلي امام بلاتينيوم مشاهدة مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي الان

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع Ahly

منذ ساعة و 19 دقيقة

هدف الاهلي بث مباشر| نتيجة مباراة الأهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم (1-1) بث مباشر ahly

منذ ثلث ساعة

"الشوط الثاني".. كول كورة Ahly مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

هدف بلاتينيوم أمام الأهلي| نتيجة مباراة الأهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر ahly

منذ ساعة و 10 دقيقة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ أقل من ساعتين

"شووت" Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر رابط ماتش CAF يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YOUTUBE

منذ 35 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم Ahly bein SPORT رابط مباراة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

قبل السوبر الأوروبي.. ماذا يفعل "سيميوني" ضد ريال مدريد في "النهائيات"؟

هل يكسر سيميوني عقدة النهائيات أمام ريال مدريد ؟

قناة مفتوحة تنقل مواجهة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في السوبر الأوروبي

بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كورة أونلاين KORAONLINE رابط مباراة برشلونة في السوبر الاسباني

Watch BARCA| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في السوبر الإسباني.. يلا شوت لايف

يلا شوت now مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر yalla goal كورة لايف رابط ماتش برشلونة plus جودة متعددة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:11 م

"كورة لايف TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع Ahly

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم Ahly bein SPORT رابط مباراة الأهلي

11:51 ص

"الشوط الثاني".. كول كورة Ahly مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي

03:51 م

بث مباشر الان مباراة الاهلي امام بلاتينيوم مشاهدة مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي الان

02:52 م

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status