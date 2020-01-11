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سوريا.. الجيش يعتزم افتتاح معابر لخروج المدنيين من مناطق "النصرة" في إدلب وحلب

السبت 11/يناير/2020 - 03:58 م
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عناصر من الجيش السوري
عناصر من الجيش السوري
وكالات
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أعلن الجيش العربي السوري، اليوم السبت، أنه ينوي إفتتاح معابر إنسانية مع مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب وحلب؛ ليسهل عبور المدنيين من المناطق التي قد تمتد إليها العمليات العسكرية خلال الأيام القادمة.

وأوضح مراسل في ريف إدلب، أن "الحكومة السورية، وبإشراف مباشر من مركز المصالحة الروسي في سوريا، تعمل على تجهيز 3 ممرات إنسانية في ريف إدلب وحلب؛ تسهيلا لخروج المدنيين من مناطق سيطرة جبهة النصرة وحلفائها من المجموعات المسلحة، باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري".

وسوف يتم افتتاح المعابر أمام حركة المدنيين ابتداءاً من يوم غد الأحد.

وأوضحت مصادر ميدانية، أن الممرات موزعة على مناطق "الهبيط" التي يسيطر عليها تنظيم "جبهة النصرة" جنوب إدلب و"أبو الظهور"، التي يسيطر عليها تنظيم "أجناد القوقاز" شرق إدلب، والحاضر التي تقع تحت سيطرة "النصرة" بريف حلب الجنوبي.

وأكدت المصادر الميدانية، على أن فرق الدعم اللوجستي باشرت بالفعل تأمين كافة المستلزمات لضمان عبور المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق التنظيمات المسلحة على اختلاف مسمياتها ومشاربها، باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.

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الكلمات المفتاحية

سوريا حلب النصرة الجيش السوري إدلب

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