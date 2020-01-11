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تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بيرنلي.. مشاهدة مباراة تشيلسي وبيرنلي بث مباشر

السبت 11/يناير/2020 - 04:03 م
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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أعلن المدرب الانجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : كيبا.
خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - جيمس - كريستينسن.
خط الوسط : باركلي - جورجينهو - ماونت - ويليان - هودسون اودوي.
خط الهجوم : تامي ابراهام.

وتعادل فريق تشيلسي في مباراته الأخيرة مع فريق برايتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الماضية.


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الكلمات المفتاحية

تشيلسي بيرنلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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