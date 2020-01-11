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العثور على جثة طفل طافية أعلى ترعة بقرية في الشرقية

السبت 11/يناير/2020 - 04:02 م
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جثة
جثة
سمر السيد
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عثر أهالي قرية حفنة، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على جثة طفل بعدما تغيب عن منزله مساء أمس، طافية أعلى مياه ترعة بالمركز.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس، بلاغا بالعثور على جثة الطفل "مروان رضا محمد" 12 عاما طالب بالصف الخامس الابتدائي مقيم بقرية حفنا مركز بلبيس، طافية أعلى مياه ترعة، وتبين إصابته بجروح قطعية وجرح طعني في البطن، بعد اختفائه مساء أمس.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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