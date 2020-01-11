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تغطية مباشرة يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم "1-0" بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

السبت 11/يناير/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تغطية مباشرة  عبر موقع الفجر لمباراة بلاتينيوم والأهلي ضمن الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي والهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقطة.

 تفاصيل المباراة
لم تشهد أول ربع ساعة من أحداث المباراة أي فرص خطيرة من جانب النادي الأهلي، وسط محاولات هجومية من جانب أصحاب الأرض. 

ومن خطأ في تمركز دفاعات الأهلي، بداية من علي معلول في الجانب الأيسر، نجح فريق بلاتينيوم في تسجيل هدف أول بشباك محمد الشناوي بالدقيقة 19. 

وحصل رامي ربيعة على بطاقة صفراء في الدقيقة 21 من أحداث المباراة. 

وفي الدقيقة 31 مرر مجدي أفشة كرة في الجانب الأيمن لجيرالدو، أرسلها لمروان محسن، لكن سددها في قدم مدافع بلاتينيوم لتخرج لركلة ركنية.

وحرم حارس بلاتينيوم، النيجيري جونيور أجايي من إدراك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 33، بعدما تصدى بالقدم لتسديدته من داخل منطقة الجزاء. 

ونجح الشناوي في امساك كرة خطيرة من جيسي لاعب بلاتينيوم، الذي لعبها ضربة رأس قوية في الدقيقة 38 دون أي تدخل من دفاع الأهلي. 
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