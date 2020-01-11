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وزير التعليم يؤكد ما نشرته "الفجر" بشأن سؤال التعبير لثانية ثانوي

السبت 11/يناير/2020 - 03:54 م
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طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما نشرته "الفجر" منذ قليل بشأن توظيف قصة وإسلاماه في التعبير بامتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي.

وقال الوزير في تصريح له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه حتى وإن مزج الطالب الحقائق بمشاهد من وحي خياله فهذا هو الهدف.

وكانت كشفت مصادر بالمركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، عن مفاجآة بشأن توظيف قصة "وإسلاماه" في التعبير، خلال امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، والذي عقد صباح اليوم السبت، على مستوى الجمهورية.

وقالت المصادر في تصريحات إلى "الفجر"، إن الطالب سيحاسب على التعبير، ويأخذ درجاته على أساس أنه تعبير وليس سؤال القصة، قائًلا: "حتى وإن كتب قصة من وحي خياله للشخصيات".

وأشار المصدر، إلى أن فكرة توظيف القصة في التعبير، كانت فكرة المركز القومي للامتحانات، وذلك بعدما اعترض بعض معلمي اللغة العربية، الذين طالبوا بأن يشرحوا القصة، ولكن لم يتم عمل أسئلة عنها في الامتحانات.
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