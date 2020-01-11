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اليوم.. راديو مصر يطلق "محمية بأهلها" مع إيمان العقاد

السبت 11/يناير/2020 - 03:53 م
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج "محمية بأهلها" مع الإعلامية إيمان العقاد، على راديو مصر، يذاع في تمام السابعة مساء، يأتي البرنامج ضمن مبادرة قومية تدشنها مؤسسة الطبيعة والعلم تحت اسم "محمية بأهلها"، ضمن مشروع تعميم مفهوم التنوع البيولوجي لدى مختلف فئات المجتمع.



ويهدف البرنامج إلى تعريف المستمعين بأهم القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي والبيئة، والتعرف على المستجدات في البيئة المصرية، وعرض لأهم الأبحاث العالمية والنتائج الهامة في مجال البيئة، وعرض لأرقام وحقائق عن حالة الكون الآن، وتقديم مسابقة بيئية وجوائز أسبوعية للفائزين.

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الكلمات المفتاحية

راديو مصر إيمان العقاد

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