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عمر جابر: هدفنا تحطيم الأرقام القياسية في الكونفيدرالية

السبت 11/يناير/2020 - 03:51 م
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عمر جابر
عمر جابر
علي نبوي
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أكد عمر جابر لاعب نادي بيراميدز أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الكونفدرالية وكسر العديد من الأرقام القياسية في البطولة القارية ويأمل مواصلة كسر هذه الأرقام، والانتصار مجددا على المصري واعتلاء قمة المجموعة والتأهل للدور ربع النهائي.

شدد لاعب بيراميدز على أن كل مدير فني له طريقة لعب مختلفة وكل مدرسة لها أسلوبها، وتشاتشيتش مدرب رائع للغاية ومعه جهاز فني متميز وإضافة قوية، ويوما بعد يوم يتأقلم اللاعبون على طريقة اللعب المناسبة، واللاعبون يتعلمون من المدرب والأمور تصبح أفضل مع توالي اللقاءات.

جابر تحدث عن أن مباراة المصري هي الثالثة هذا الموسم، ستكون صعبة كونها أمام فريق مصري وبها حساسية مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة والانتصارات التي تحققت مؤخرا وخاصة الفوز على الإسماعيلي أعاد الهدوء والاستقرار مرة أخرى للفريق والأمور تسير نحو الأفضل.
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الكلمات المفتاحية

عمر جابر بيراميدز الكونفيدرالية الدوري المصري

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