فايلر يجهز "كهربا" لإنقاذ الأهلي أمام بلاتينيوم

يستعد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للنزول بديلًا خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدوري أبطال إفريقيا.









ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تعليماته للاعب بإجراء عمليات الإحماء قبل نهاية الشوط الأول، استعدادًا للاستعانة بخدماته فيما تبقى من المباراة.









وكان الأهلي، فقد خدمات وليد سليمان صانع الألعاب، قبل بداية المباراة بدقائق معدودة، بسبب تعرضه للإصابة بعضلة السمانة، ليحل بدلًا منه مجدي قفشة، أساسيًا باللقاء.









ويتقدم بلاتينيوم ستارز، بهدف دون رد أحرزه اللاعب ستانلي بالدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب بابا فيلز معقل بلاتينيوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



