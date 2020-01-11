عمرو طلعت يتفقد موقف الإنشاءات بنادي الشركة المصرية للاتصالات





قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم بزيارة تفقدية داخل نادي الشركة المصرية للاتصالات بالمعادي وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والانشاءات داخل النادي، وكان في استقباله المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعدد من السادة النواب وأعضاء مجلس إدارة النادي.









واستمع عمرو طلعت إلى شرح مفصل حول رؤية مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات في أعمال التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها على أرض النادي، وخطة العمل للاسراع في افتتاح النادي أمام العاملين بما يعزز من سياسة الشركة لنشر وتعزيز النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بين موظفيها للارتقاء بأدائهم الوظيفي وتحسين معدلات الإنتاج وزيادة حرصهم على التطوّر والتميّز والإبداع، إلى جانب تعزّيز التواصل الداخلي وروح الفريق بين الموظفين.









واستعرض المجلس خطة الاعمال الانشائية الجديدة والتي تتضمن إنشاء الملاعب المكشوفة وإنشاء عدد من المباني الجديدة مثل بنك والمبني الإداري والاشتراكات، ومبنى الاسكواش ومجمع المطاعم إلى جانب تطوير استاد كرة القدم، وتطوير مجمع حمامات السباحة والصالة المغطاة، وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات داخل النادي وأن يتم افتتاحه أمام العاملين بداية من العام القادم.









وخلال الجولة، وجه الوزير بضرورة إنشاء مركز متكامل للألعاب الرقمية داخل النادي حيث أصبحت تلك الألعاب رياضة تنافسية متنامية على نطاق عالمي واسع، وضرورة الاهتمام بتدريب ودعم العاملين في هذا المجال وإقامة مسابقات دورية من أجل تحفيزهم وتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى أن الألعاب الرقميةو الوسائط التفاعلية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه والتسلية بل أصبحت وسيلة هامة تساهم بشكل فعال في التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعي في كافة مناح الحياة.









وأكد المهندس عادل حامد أن مجلس إدارة النادي قد وضع أولوية أساسية في أولى جلساته وهي العمل على افتتاح النادي أمام الأعضاء من ابناء الشركة في أسرع وقت ممكن، موضحا أنه قد تم الانتهاء من وضع التصميمات الهندسية الجديدة للنادي وسيتم البدء في مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك التصميمات بداية من العام الجاري 2020، مضيفا أنه تم الانتهاء من الموافقات اللازمة لدخول المرافق إلى النادي وكذا الانتهاء من منظومة الاشتراكات وطباعة الكارنيهات للاعضاء، وتغيير شعار النادي وجاري الانتهاء من الموقع الاليكتروني للنادي، هذا إلى جانب الانتهاء من أعمال الصيانة لشبكة المياة الرئيسية وأعمال رفع كفاءة المبني الاجتماعي والترفيهي وإنشاء الاسوار المحيطة بساحة انتظار السيارات والقيام بعمليات تشجير سور النادي.









يذكر أن نادي المصرية للاتصالات تم انشاءه في 1976 تحت اسم نادي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وفي عام 2006 تم تغيير اسم النادي إلى نادي الشركة المصرية للاتصالات، ويضم النادي عدد من الأنشطة الرياضية منها كرة القدم، وكرة السلة، والمصارعة، وكمال الاجسام إلى جانب أنشطة رياضية خاصة بأصحاب الهمم.