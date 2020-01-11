وزير التعليم: سؤال قصة "وإسلاماه" في امتحان ثانية ثانوي إبداعي





وقال الوزير أن "موضوع السؤال موجود كموضوع إنشاء في النماذج الاسترشادية، وهو في الأساس سؤال إبداعي وليس سؤًالا للقصة".





وأضاف الوزير، خلال توضيحات نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه لن يحاسب الطالب حسابا حرفيا بما ورد بالقصة، ولكن على قدرته أن يعمل عقله ويتخيل الأحداث".



الوزارة قالت في وقت سابق، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي 2019 2020، انطلقت صباح اليوم، حيث أدى الامتحانات 587 ألفا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.



وتابعت الوزارة، في بيان اليوم، أن امتحان اللغة العربية، يتكون من 35 سؤالًا مقسمة إلى 27 سؤالا اختياريا من متعدد، و8 أسئلة مقال تقيس الفهم وليس الحفظ، وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.



وأوضحت أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019-2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 488 ألف طالبطالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).



نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحا بشأن قصة "وإسلاماه" التي جاءت اليوم في امتحان الصف الثاني الثانوي، كموضوع تعبير.