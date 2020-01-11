الغانى أدو ثانى صفقات دكرنس الشتوية

أعلن نادى دكرنس الرياضى عن إتمام تعاقده رسميا مع المحترف الغانى باتريك أدو قادما من صفوف غزل المحلة فى ثانى صفقات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية.









باتريك صاحب ال٢٥ عاما يجيد اللعب بمركز رأس الحربة ومثل العديد من الأندية مثل : الواسطى ، النصر للتعدين ، سيراميكا ، أخيرا غزل المحلة.









وقد وقع اللاعب على عقود إنتقاله لدكرنس فى حضور تامر إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيل اللاعب أحمد عجايز.









ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق الذى إنطلق صباح اليوم السبت بمنتجع الأسيوطى ويستمر حتى الخميس المقبل.









ومن المقرر أن يخوض دكرنس وديا خلال المعسكر ٣ مباريات حيث يلاقى تليفونات بنى سويف غدا الأحد ثم يلاقى ببا الثلاثاء وأخيرا الفيوم يوم الأربعاء.









ويتولى حاليا مصطفى عبده قيادة دكرنس فنيا عقب رحيل أيمن الجمل عن قيادة الفريق عقب نهاية الدور الأول.









ويحتل دكرنس حاليا المركز الثامن بين فرق المجموعة الثالثة عقب نهاية الدور الأول بالقسم الثانى.



