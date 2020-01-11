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إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

السبت 11/يناير/2020 - 03:42 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، العاملين بمركز شباب شبرا هارس والحسانية وترسا وأجهور الكبرى، للشئون القانونية؛ لعدم انتظامهم بالعمل وغلق المقرات.

وجاء ذلك خلال جولة مفاجئة على عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة بمختلف الإدارات الفرعية خلال الفترة الصباحية، اليوم، ذلك في إطار استمرارا للمتابعات الميدانية المفاجئة.

وبدأت الجولة بمتابعة الإنشاءات بمركز شباب أبو الغيط التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية، وذلك في المقر الإداري للمركز وتجهيزاتها والملعب الرئيسي أيضا.

كما ضمت المتابعة الأعمال الإنشائية بحمامات السباحة بنظام حق الانتفاع Bot طبقا لرؤية وزارة الشباب وذلك بمركز شباب قليوب ونادى قليوب الرياضى.

وشملت المتابعة أيضا مراكز شباب "شبرا هارس والحسانية وترسا وقرقشندة وأجهور الكبرى" التابعين لإدارة طوخ، وكذلك مركز شباب قرنفيل والخرقانية وسندبيس وأبو الغيط بإدارة شباب القناطر الخيرية.

وجرى التنبيه على مدير مركز قرقشندة بصيانة الصالة الداخلية للأنشطة وتكليف الإدارة الهندسية لمتابعة الأعمال، كما تضمن التوصيات أيضا التنبيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فى بيع كهنة ملعب النجيل الصناعى بقرنفيل وأجهور.

وأوضح "الصبروط"، أن المتابعات المفاجأة والمستمرة تتم بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لضمان استمراراية ونشاط مراكز الشباب في خدمة جميع أفراد المجتمع.
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