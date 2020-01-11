تعرف على موعد مباراة نادي الزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز

فاز نادي الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي ليلة أمس الجمعة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في تمامك الـ9 بتوقيت القاهرة واستضافها ملعب السلام، بهدفين دون رد.





فوز نادي الزمالك





وانطلقت مبارايات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، واستطاع نادي الزمالك من تحقيق الفوز على زيسكو ليصعد إلى النقطة الـ7 متساويًا مع مازيمبي بنفس عدد النقاط، بانتظار نتيجة مباراة الأخير اليوم.





مشوار الزمالك في إفريقيا





وخسر نادي الزمالك أمام نادي مازيمبي، في الجولة الولى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي لعبت في الكونغو، وتعادل مع زيسكو وفاز على أول أغسطس.





مجموعة الزمالك





ويلعب نادي الزمالك في المجموعة الولى، بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلاً من: الزمالك المصري، مازيمبي الكونجولي، زيسكو الزامبي وأول أغسطس.





مباراة الزمالك القادمة في الدوري





ويعود نادي الزمالك إلى منافسات الدوري المصري، الأربعاء المقبل الموافق 15 من يناير 2020، لمواجهة الجونة بالجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الدوري المصري





ويتصدر النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، من الفوز بـ10 مبارايات متتالية، ويأتي نادي الزمالك في المرتبة الثالثة بـ21 نقطة.