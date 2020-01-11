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جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎ الترم الاول بداية من اليوم 11/1/2020 من وزارة التربية والتعليم وموعد الاختبارات

السبت 11/يناير/2020 - 02:37 م
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طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎ الترم الاول بداية من اليوم 11/1/2020 من وزارة التربية والتعليم وموعد الاختبارات


تقدم "بوابة الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الأعزاء جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎ الترم الاول من وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg، ومواعيد الاختبارات.

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎ الترم الاول والصف الأول الثانوي، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، وتنتهي يوم 23 من الشهر ذاته.

وقررت وزارة التربية والتعليم تعديل جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎، وذلك بسبب عيد الغطاس وتقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقررًا لها من يوم الإثنين 20 يناير 2020 إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري، وجاء ذلك استجابةً للخطاب الذي أرسله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم.

وقام قطاع التعليم العام بإرسال خطابًا لجميع المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة المعدلة بشأن جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020.

وذكرت الوزارة، إجراء امتحانات أولى ثانوي ورقيًا، بينما تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا، بجميع المدارس عدا المدارس الخاصة غير المجهزة بشبكات الإنترنت.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي ٢٠٢٠

- السبت 11 يناير 2020 (اللغة العربية) من الساعة 1 ظهرًا إلى 4 عصرًا.

- الإثنين 13 يناير 2020 (اللغة الأجنبية الأولى) من الساعة 1 ظهرًا إلى 3:30 عصرًا.

- الثلاثاء 14 يناير 2020 (الأحياء) من الساعة 1 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

- الأربعاء 15 يناير 2020 (الجغرافيا) من الساعة 1 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

- الخميس 16 يناير 2020 (اللغة الأجنبية الثانية) من الساعة 1 ظهرًا إلى 3:30 عصرًا.

- السبت 18 يناير 2020 (الرياضيات) من الساعة 1 ظهرًا إلى 4 عصرًا.

- الأحد 19 يناير 2020 (الفلسفة والمنطق) من الساعة 1 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

- الثلاثاء 21 يناير 2020 (الفيزياء) من الساعة 1 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

- الأربعاء 22 يناير 2020 (التاريخ) من الساعة 1 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

- الخميس 23 يناير 2020 (الكيمياء) من الساعة 1 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

* جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎

- السبت 11 يناير 2020 (اللغة العربية) من الساعة 9 إلى 12 ظهرًا.

- الإثنين 13 يناير 2020 (اللغة الأجنبية الأولى) من الساعة 9 إلى 12 ظهرًا.

- الثلاثاء 14 يناير 2020 (الاحياء والفلسفة والمنطق) من الساعة 9 إلى 11 ظهرًا.

- الأربعاء 15 يناير 2020 (اللغة الأجنبية الثانية) من الساعة 9 إلى 11 ظهرًا.

- السبت 18 يناير 2020 (الفيزياء والتاريخ) من الساعة 9 إلى 11 ظهرًا.

- الأحد 19 يناير 2020 (التطبيقات الرياضية وعلم النفس والاجتماع) من الساعة 9 إلى 11 ظهرًا.


جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎ الترم الاول بداية من اليوم 11/1/2020 من وزارة التربية والتعليم وموعد الاختبارات


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