جولة لرئيس جامعة الأزهر بكليات الهندسة



وشملت الجولة تفقد كليتي الهندسة بنين والهندسة بنات بمدينة نصر بحضور كل من الدكتور أيمن مصيلحي، عميد هندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود علواني، عميد هندسة بنات، حيث اطمأن على توفير جميع أدوات وسبل الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء الامتحانات في يسر.



وكما اطمأن من توفير التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، داخل قاعات الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة بين الطلاب والطالبات للاجابة على أي استفسار يطرأ خلال الامتحانات.





وخلال الجولة فتح رئيس الجامعة حوارًا مع أبنائه الطلاب لمعرفة آرائهم حول مراعاة الأسئلة للمنهج والوقت المخصص للامتحان، وحثهم على الاجتهاد والالتزام بالضوابط التي تضعها الجامعة.



وأشار إلى حرص الجامعة على مصلحة جميع أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، إضافة إلى سعيها الدائم لتذليل كافة العقبات التي تواجهم، محذرًا إياهم من الانسياق وراء الشائعات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة الرجوع إلى إدارة الجامعة للتأكد من صحة الشائعات من عدمها والرجوع إليها في حالة وجود أي استفسارات.

تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول بقطاع البنين بمدينة نصر.