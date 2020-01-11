مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر (تغطية مباشرة) دوري أبطال أفريقيا منقول عبر قناة BEIN SPORT HD

الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" يلتقى الأهلى مع نظيره بلاتينيوم الزيمبابوى، فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، تشكيل فريقه للمباراة التى تقام على ملعب "ماندافا" بمدينة بولاوايو بزيمبابوى.





الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" وجاء التشكيل كما يلى:





حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، رامى ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحى

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، جيرالدو

الهجوم: جونيور أجايى، مروان محسن





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