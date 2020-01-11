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أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الاهلي beIN المفتوحة

السبت 11/يناير/2020 - 02:31 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر الأهلي ضد بلاتينيوم
رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي ضد بلاتينيوم اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره بلاتينيوم، اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
- موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا:-
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد بلاتينيوم، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في الدوري المصري، يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف.
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