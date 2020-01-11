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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر BEIN Sport Live Stream يلا شوت رابط ماتش الأهلي SPORT YouTUBE رابط الأهلي

السبت 11/يناير/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
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بث الاسطورة مشاهدة بلاتينيوم ضد الأهلي live7hd رابط دوري أبطال أفريقيا، الأهلي وبلاتينيوم الآن يلا شوت اليوم الأهلي يلاقي نظيره بطل زيمبابوي في المباراة التي تقام في الجولة الرابعة من منافسات البطولة القارية.

بث الاسطورة مشاهدة بلاتينيوم ضد الأهلي live7hd رابط دوري أبطال أفريقيا، الأهلي وبلاتينيوم الآن يلا شوت اليوم ويقود هجوم الأهلي أمام بلاتينيوم مروان محسن بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به الفترة الأخيرة، فيما يحرس عرين الأحمر محمد الشناوي.

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ويتواجد الأهلي وبلاتينيوم في المجموعة الثانية رفقة كل من النجم الساحلي والهلال السوداني.

تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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