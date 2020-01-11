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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AHLY يلا شوت BEIN SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD

السبت 11/يناير/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
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 ويضم تشكيل الأهلي كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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فيما تم استبعاد شريف إكرامي حارس المرمى.

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