الدولار يعاود خسائره مع بداية 2020 ويفقد 4 قروش في أسبوع

شهد سعر الدولار حالة من الانخفاض مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة تراجع وصلت إلى 4 قروش، وذلك بعد استقرار دام لمدة أسبوعين، حيث سجل بنهاية تعاملات الخميس الماضي نحو 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلى المصري ونرصد من خلال التقرير التالى مقارنة بين أسعار الدولار في مجموعة من البنوك خلال الأسبوعين الماضيين.

سعر الدولار السبت 11 يناير 2020

سعر الدولار السبت 4 يناير 2020

وفقد متوسط سعر بيع الدولار أمام الجنيه خلال العام الماضي نحو 1.87 جنيه، حيث سجل بنهاية ديسمبر 2019 نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع في يناير 2019، بحسب بيانات المركزي.





وتسير التوقعات إلى احتمالية أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، وألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام 2020، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.