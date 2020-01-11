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الدولار يعاود خسائره مع بداية 2020 ويفقد 4 قروش في أسبوع

السبت 11/يناير/2020 - 02:14 م
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سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد سعر الدولار حالة من الانخفاض مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة تراجع وصلت إلى 4 قروش، وذلك بعد استقرار دام لمدة أسبوعين، حيث سجل بنهاية تعاملات الخميس الماضي نحو 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلى المصري ونرصد من خلال التقرير التالى مقارنة بين أسعار الدولار في مجموعة من البنوك خلال الأسبوعين الماضيين. 


سعر الدولار السبت 11 يناير 2020

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
 15.91جنيه للشراء.
 16.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
 15.95 جنيه للشراء.
 16.05 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
 
 15.95 جنيه للشراء.
  16.05جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
 16.01جنيه للشراء.
 16.11 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.95 جنيه للشراء.
 16.05 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 15.94 جنيه للشراء.
 16.04 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك عودة
 
 15.94 جنيه للشراء.
 16.04 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 
15.94 جنيه للشراء.
16.04جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار السبت 4 يناير 2020

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
 15.97جنيه للشراء.
 16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
 
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
 16.00جنيه للشراء.
 16.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.97 جنيه للشراء.
 16.07 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
 16.00 جنيه للشراء.
 16.10 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 
15.98 جنيه للشراء.
16.08جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.

وفقد متوسط سعر بيع الدولار أمام الجنيه خلال العام الماضي نحو 1.87 جنيه، حيث سجل بنهاية ديسمبر 2019 نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع في يناير 2019، بحسب بيانات المركزي.

وتسير التوقعات إلى احتمالية أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، وألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام 2020، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.
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