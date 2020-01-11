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رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية اليوم السبت

السبت 11/يناير/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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سيمضي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في رحلة مخطط لها اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على الرغم من التوترات المتزايدة في المنطقة.

ونقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا قوله "نظرًا لتصاعد التوترات الإقليمية، هذه الرحلة تجري لتبادل الآراء مع هذه الدول الثلاث كجزء من الدبلوماسية اليابانية تهدف الى نزع فتيل الوضع العام".

وأضاف: "نحن نخطط لارسال الذاتي قوات الدفاع الى هذه المنطقة لتعزيز جمع المعلومات وتأمين المرور الآمن للسفن ذات الصلة باليابان".

وستغادر طائرات الدورية اليابان في 11 يناير، بينما تغادر المدمرة إلى المنطقة في بداية فبراير.

وأظهرت الاجتماعات السابقة بين مسؤولين رفيعي المستوى من المملكة، واليابان حرصًا على بناء شراكة حقيقية وتحقيق تعاون مكثف.

وساعدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لليابان، على تحقيق قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، مما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات.

وتشمل الصفقات تعزيز التبادل الثقافي، وتبادل المعلومات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية وقطاع الطاقة والقطاع الصناعي، والتنمية الدولية والاستثمارية.

وتشترك المملكة العربية السعودية، واليابان في رؤية مشتركة تجاه القضايا الحديثة في المنطقة. علاوة على ذلك، تلتزم الرياض وطوكيو بتسوية سلمية في الشرق الأوسط على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبالإضافة إلى ذلك، تكرس اليابان جهودها للحفاظ على العلاقات الفريدة مع دول الشرق الأوسط وتسعى إلى بناء شراكة شاملة معها هي المملكة العربية السعودية، كونها شريكًا رئيسيًا لأمن الطاقة في اليابان.

وتعزز الشراكة التجارية السعودية اليابانية العلاقات الثنائية، حيث تعد المملكة من أكبر عشرة شركاء تجاريين لليابان بينما تعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية.

وتحتل المملكة العربية السعودية أيضَا المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته.
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