شاهد.. أول ظهور إعلامي لـ"علاء الشربيني" بعد تعرضه لوعكة صحية

أعرب الشيف علاء الشربيني، خلال برنامج "أحلى أكلمة" المذاع عبر فضائية "اون اي"، اليوم السبت، في أول ظهور له عقب رحلته العلاجية عن سعادته للعودة إلى جمهوره.





ووجه "الشربيني"، التحية غلى كل من سأل عنه أو دعى له خلال فترة علاجه، قائلا: "بشكركم وكل الدعاوي وصلت"، موضحا أن حالته الصحية تحسنت، حيث أنه قد أجرى عمليتين في قدميه، لافتا إلى أنه كان متوقعا أن تستغرف فترة علاجه أسبوعين ولكنها وصلت إلى شهر.





وأضاف مخاطبا جمهوره، "وحشتوني جدا.. وأوعدكم الفترة القادمة بمفاجآت".



