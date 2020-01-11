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كلية الفنون التطبيقية بحلوان تنظم ورشة لتعليم الكروشيه

السبت 11/يناير/2020 - 02:30 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان|، ورشة لتعليم حرفة الكروشيه للسيدات، في إحدى القرى الأكثر فقرًا في محافظة أسوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك إيمانًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة نحو توفير وسائل الحياة الكريمة لسكان تلك المناطق، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة حلوان وجمعية التطوير والتنمية PDf، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم تدريب 20 سيدة خلال أسبوعين، على صناعة الكروشيه وكيفية تنفيذ وعمل شيلان وشنط وكوفيات، لمساعدتهن على عمل مشروعات صغيرة تساهم في تحسين دخلهن.
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الكلمات المفتاحية

ورشة تدريبية كروشيه جامعة حلوان

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