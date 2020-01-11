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الخطوط الجوية الأوكرانية تكذب رواية إيران بانحراف الطائرة

السبت 11/يناير/2020 - 02:24 م
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بوابة الفجر
وكالات
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كذبت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم السبت رواية إيران بانحراف الطائرة المنكوبة التي أسقطتها، يوم الأربعاء، وقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصا.

 

 وعرضت الخطوط الأوكرانية، اليوم السبت خرائط عن مسار تحليق طائراتها الاعتيادي.

 

وقد اعترافت إيران، بإسقاط الطائرة الأوكرانية، مؤكدة أنها سقطت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

           

وأشارت إيران، إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.

 

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

 

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق.

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