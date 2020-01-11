بعد رفضه دخولها مجال الغناء.. زوجة أحمد فهمي تطرح أغنية جديدة

طرحت المطربة الصاعدة أميرة فراج، زوجة الفنان أحمد فهمي، أغنية جديدة تحت عنوان "أصعب تجربة" وذلك عبر"السوشيال ميديا".

أغنية "أصعب تجربة" من كلمات الشاعر جمال الخولي، ألحان محمد خلف، توزيع محمد العشي، ميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية:

شيلت وياك ضعف طاقتى... كنت سانداك وانت فينك ؟!

عمرى ما لقيتك فى ضعفى فى ضهرى ليه ؟

قلبى مش جايلك يعاتب... لا ولا جايلك يدينك

ارتاح... ومتخافش الكلام هيفيد بايه

المعروف عن الفنان أحمد فهمي، إنه كان رافضًا خوض زوجته مجال الغناء، مما اضطرت إلى تقديم برامج فنية عبر إحدى الفضائيات.

وقال الفنان أحمد فهمي إنه لا يتقبل فكرة احتراف زوجته للغناء لأنه يغار عليها بشدة، وأضاف "فهمي"، خلال استضافته في برنامج "معكم"، للإعلامية منى الشاذلي، على قناة CBC، أنه رغم احترافه الغناء والتمثيل إلأ أنه "رجل شرقي بيغير جدًا"، لذلك فهو يرفض احتراف زوجته للغناء رغم جمال صوتها.

وتابع: "في حاجات أقبلها ومقبلهاش، أنا مش هقدر أقبل إن مراتي يبقى ليها معجبين ويحطوا صورها خلفيات على الموبايلات".

وسخرت "الشاذلي" من حديثه، قائلة: "اشمعنى انت البنات حاطة صورك في كل حتة؟"، فأجاب ضاحكًا: "هي متجوزتنيش تاجر خشب وبعدين بقيت مغني".