انهيار "الكينج" في جنازة ابن عمه ومدير أعماله (صور)

شيع "الكينج" محمد منير، منذ قليل، جنازة ابن عمه محمود منير والذي كان يتولى إدارة أعماله، وذلك عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.

وكان منير قد وصل إلى مستشفي دار الفؤاد في السادسة صباح اليوم للوقوف علي غسل جثمان الراحل وترتيب مراسم الجنازة.

وكان ضمن المشاركين في تشييع الجنازة الإعلامي محمود سعد، ومهندس الصوت عاصم السيد والمنظم أحمد شوقي وعدد كبير من أصدقاء وأسرة الراحل ومحبيه من "المانيرة" والتراس الكينج.