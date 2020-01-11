Advertisements
Advertisements
Advertisements

تسريب جديد يهز الزمالك

السبت 11/يناير/2020 - 02:22 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يواجه محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك اتهامات بتسريب عقده مع القلعة البيضاء بعد ابتعاده من التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات الأخيرة.

 

واتهم مسئولون في الزمالك عواد بتسريب عقده بعدما استبعده باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من المشاركة بشكل أساسي وأخرها أمام زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

 

ويمتد عقد محمد عواد مع الزمالك لخمس سنوات حتى موسم 2024، وذلك بقيمة 78.913.411 مليون جنيه مصري ويحصل عواد على قيمة العقد كاملًا بصرف النظر عن نسبة المشاركة.

 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الجونة يوم 15 يناير الجاري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك محمد عواد عقد محمد عواد الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ 41 دقيقة

تسريب جديد يهز الزمالك

منذ نصف ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

منذ 37 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 12 ساعة

"كورة أون لاين" - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora كورة جول i7SRY هدف ازارو رابط ماتش الاهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ 40 دقيقة

زيدان يدافع عن فالفيردي ويحدد سر سقوط برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 17 ساعة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يومين

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ 34 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم Ahly bein SPORT رابط مباراة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم.. أفشة وكهربا وأزارو للدكة

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد إبراهيم: عانينا من تسريب الأخبار في الزمالك و"معرفش أعمل شلالية"

رئيس الزمالك: لن أرحل إلا في هذه الحالة.. ولا "ترامب" يهزني

عاجل.. كاسونجو يهز شباك الاتحاد بالهدف الأول (فيديو)

الزمالك يلجأ إلى حيلة ذكية للتفاوض مع أحمد حجازي

عاجل.. الزمالك يهز شباك الإسماعيلي بالهدف الثاني (فيديو)

مفاجأة كبري في مفاوضات الزمالك مع فيريرا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم Ahly bein SPORT رابط مباراة الأهلي

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

02:23 م

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

02:19 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

02:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status