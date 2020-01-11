كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم الزيمبابوي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

- موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، والثانية مساءًا بتوقيت تونس، والواحدة مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وبلاتينيوم حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في قمة منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الأفريقية.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي وبلاتينيوم

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.







