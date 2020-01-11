Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد| مراسم تنصيب سلطان عمان الجديد.. وأول كلمات له

السبت 11/يناير/2020 - 02:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مراسم تنصيب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلفا للسلطان قابوس بسلطنة عمان.

وقال "آل سعيد"، خلال كلمته عقب أدائه اليمين القانونية، إن إرادة الله شاءت أن نفقد أعز الرجال وأنقاهم، المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، فهو رجلا لا يمكن لخطاب أن يوفيه حقه.

وأضاف سلطان عمان، أن السلطان قابوس قد بنى حضارة عصرية شهد لها القاصي قبل الداني، وأسس منظومة اقتصادية قائمة على العدالة، والتنمية المستدامة، مما أدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن العماني، معقبا: "جزاه الله خير الجزاء، وجعل مثواه جنات النعيم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم بن طارق آل سعيد هيثم بن طارق طارق آل سعيد سلطان عمان جديد

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم Ahly bein SPORT رابط مباراة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

منذ أقل من ساعة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يومين

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم.. أفشة وكهربا وأزارو للدكة

منذ ساعة و 16 دقيقة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ ساعة الا ربع

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يدافع عن فالفيردي ويحدد سر سقوط برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ 43 دقيقة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ 37 دقيقة

تسريب جديد يهز الزمالك

منذ 34 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

منذ 33 دقيقة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"كورة أون لاين" - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora كورة جول i7SRY هدف ازارو رابط ماتش الاهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

السيسي يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس: قائد حكيم

عاجل.. السيسي يعلن الحداد 3 أيام لرحيل السلطان قابوس

ننشر أول تصريحات لهيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان الجديد

مفتي الجمهورية ينعى السلطان قابوس بن سعيد

وفاة السلطان قابوس وتعيين هيثم بن طارق خليفة له (التفاصيل الكاملة)

شيماء سيف: "عظم الله أجركم أهلنا بسلطنة عمان"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم Ahly bein SPORT رابط مباراة الأهلي

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

02:19 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

02:23 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

02:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status