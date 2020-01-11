شاهد| مراسم تنصيب سلطان عمان الجديد.. وأول كلمات له

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مراسم تنصيب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلفا للسلطان قابوس بسلطنة عمان.





وقال "آل سعيد"، خلال كلمته عقب أدائه اليمين القانونية، إن إرادة الله شاءت أن نفقد أعز الرجال وأنقاهم، المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، فهو رجلا لا يمكن لخطاب أن يوفيه حقه.



