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شاهد| مراسم تنصيب سلطان عمان الجديد.. وأول كلمات له
السبت 11/يناير/2020 - 02:11 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مراسم تنصيب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلفا للسلطان قابوس بسلطنة عمان.
وقال "آل سعيد"، خلال كلمته عقب أدائه اليمين القانونية، إن إرادة الله شاءت أن نفقد أعز الرجال وأنقاهم، المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، فهو رجلا لا يمكن لخطاب أن يوفيه حقه.
وأضاف سلطان عمان، أن السلطان قابوس قد بنى حضارة عصرية شهد لها القاصي قبل الداني، وأسس منظومة اقتصادية قائمة على العدالة، والتنمية المستدامة، مما أدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن العماني، معقبا: "جزاه الله خير الجزاء، وجعل مثواه جنات النعيم".
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