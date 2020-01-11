كريم فهمي يُشيد بفيلم "بنات ثانوي"

أشاد الفنان كريم فهمي، بفيلم "بنات ثانوي"، موجهًا رسالة لصناع وأبطال الفيلم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر كريم صورة البوستر الرسمي الخاص بالفيلم، وعلق على الصورة قائلاً: "مبروك فيلم بنات ثانوي فيلم حلو و تجربة جريئة من المنتج احمد السبكي".

وتابع قائلًا: "ومبروك لأيمن سلامة مؤلف الفيلم و محمود كامل مخرج الفيلم و طبعا كل الابطال چميله و هنادي و هدي و مي و مايان و شرنوبي و تامر هاشم و مهران".

وأضاف كريم :"الفيلم حلو لازم يتشاف".

فيلم بنات ثانوي بطولة جميلة عوض، هنادي مهنى، محمد الشرنوبي،مي الغيطي،ميدو عادل، هدى المفتي، مايان السيد، والفيلم من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.

وفي سياق آخر، يُشار أنَّ كريم يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "ملاك"، والمسلسل بطولة فراس سعيد،صبري فواز،محمود عبد المغني،حسام داغر،كريم فهمي، أسماء جلال،أميرة العايدى، آيتن عامر، لبني ونس، ومن تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي.