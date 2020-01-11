ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠.. وموعد إجازة نصف العام الدراسي

ننشر لكم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020، والصف الأول الثانوي، وموعد إجازة نصف العام الدراسي، حيث انطلق اليوم السبت الموافق 11/1/2020، ماراثون امتحانات الصف الثاني الثانوي، ومن المقرر انتهائها يوم 19/1/2020، وستبدأ إجازة نصف العام مدة قدرها 15 يوما.





جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020

السبت اللغة العربية 11 يناير 2020 الاثنين اللغة الأجنبية الأولى 13 يناير 2020 الثلاثاء الاحياء لشعبة العلوم والفلسفة والمنطق لشعبة الأدبية 14 يناير 2020 الاربعاء اللغة الأجنبية الثانية جميع الشعب 15 يناير 2020 السبت الفيزياء لشعبة العلوم والتاريخ لشعبة الأدبي 18 يناير 2020 الاحد التطبيقات الرياضية لشعبة العلوم وعلم النفس والاجتماع لشعبة الأدبي 19 يناير 2020





واعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، والصف الأول الثانوي، ويتم اختبارات الطلاب في الفترة المسائية، وعن اختبارات المستوى الرفيع والاختبارات الأخرى التي لا يتم إضافتها إلى المجموع مثل الأنشطة التربوية والتربية الرياضية وتكنولوجيا المعلومات؛ فمن المقرر أن تتم في الموعد الذي يُناسب كل مديرية تعليمية.





وامتحانات الصف الثاني الثانوي ستتم في الفترة الصباحية وسوف تبدأ من 11 يناير وتنتهي في 22 يناير 2020، على أن يتم إقامة اختبارات المستوى الرفيع والاختبارات التي لا يتم إضافتها إلى المجموع مثل التربية الرياضية والأنشطة التربوية وتكنولوجيا المعلومات في الميعاد المُلائم لكل مديرية.