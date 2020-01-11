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ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠.. وموعد إجازة نصف العام الدراسي
السبت 11/يناير/2020 - 01:13 م
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ننشر لكم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020، والصف الأول الثانوي، وموعد إجازة نصف العام الدراسي، حيث انطلق اليوم السبت الموافق 11/1/2020، ماراثون امتحانات الصف الثاني الثانوي، ومن المقرر انتهائها يوم 19/1/2020، وستبدأ إجازة نصف العام مدة قدرها 15 يوما.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020
السبت
|اللغة العربية
|11 يناير 2020
الاثنين
اللغة الأجنبية الأولى
|13 يناير 2020
الثلاثاء
|الاحياء لشعبة العلوم والفلسفة والمنطق لشعبة الأدبية
|14 يناير 2020
الاربعاء
اللغة الأجنبية الثانية جميع الشعب
15 يناير 2020
السبت
|الفيزياء لشعبة العلوم والتاريخ لشعبة الأدبي
18 يناير 2020
الاحد
|التطبيقات الرياضية لشعبة العلوم وعلم النفس والاجتماع لشعبة الأدبي
|19 يناير 2020
واعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، والصف الأول الثانوي، ويتم اختبارات الطلاب في الفترة المسائية، وعن اختبارات المستوى الرفيع والاختبارات الأخرى التي لا يتم إضافتها إلى المجموع مثل الأنشطة التربوية والتربية الرياضية وتكنولوجيا المعلومات؛ فمن المقرر أن تتم في الموعد الذي يُناسب كل مديرية تعليمية.
وامتحانات الصف الثاني الثانوي ستتم في الفترة الصباحية وسوف تبدأ من 11 يناير وتنتهي في 22 يناير 2020، على أن يتم إقامة اختبارات المستوى الرفيع والاختبارات التي لا يتم إضافتها إلى المجموع مثل التربية الرياضية والأنشطة التربوية وتكنولوجيا المعلومات في الميعاد المُلائم لكل مديرية.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2020
السبت
|11 يناير
|اللغة العربية
الاثنين
|13 يناير
|اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء
|14 يناير
|الأحياء
الأربعاء
|15 يناير
|الجغرافيا
الخميس
|16 يناير
|اللغة الأجنبية الثانية
السبت
|18 يناير
|الرياضيات
الأحد
|19 يناير
|الفلسفة والمنطق
الثلاثاء
|21 يناير
|الفيزياء
الأربعاء
|22 يناير
|التاريخ
الخميس
|23 يناير
|الكيمياء
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