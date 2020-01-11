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ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠.. وموعد إجازة نصف العام الدراسي

السبت 11/يناير/2020 - 01:13 م
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بوابة الفجر
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ننشر لكم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020، والصف الأول الثانوي، وموعد إجازة نصف العام الدراسي، حيث انطلق اليوم السبت الموافق 11/1/2020، ماراثون امتحانات الصف الثاني الثانوي، ومن المقرر انتهائها يوم 19/1/2020، وستبدأ إجازة نصف العام مدة قدرها 15 يوما. 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020
السبت 
اللغة العربية 11 يناير 2020
الاثنين 
   اللغة الأجنبية الأولى 
13 يناير 2020 
الثلاثاء 
الاحياء لشعبة العلوم والفلسفة والمنطق لشعبة الأدبية14 يناير 2020 
الاربعاء
اللغة الأجنبية الثانية جميع الشعب
15 يناير 2020 
السبت 
الفيزياء لشعبة العلوم والتاريخ لشعبة الأدبي
18 يناير 2020 
الاحد 
 التطبيقات الرياضية لشعبة العلوم وعلم النفس والاجتماع لشعبة الأدبي19 يناير 2020 

واعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، والصف الأول الثانوي، ويتم اختبارات الطلاب في الفترة المسائية، وعن اختبارات المستوى الرفيع والاختبارات الأخرى التي لا يتم إضافتها إلى المجموع مثل الأنشطة التربوية والتربية الرياضية وتكنولوجيا المعلومات؛ فمن المقرر أن تتم في الموعد الذي يُناسب كل مديرية تعليمية.

وامتحانات الصف الثاني الثانوي ستتم في الفترة الصباحية وسوف تبدأ من 11 يناير وتنتهي في 22 يناير 2020، على أن يتم إقامة اختبارات المستوى الرفيع والاختبارات التي لا يتم إضافتها إلى المجموع مثل التربية الرياضية والأنشطة التربوية وتكنولوجيا المعلومات في الميعاد المُلائم لكل مديرية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2020
السبت  
11 يناير اللغة العربية
الاثنين 
13 يناير اللغة الأجنبية الأولى 
الثلاثاء 
14 يناير الأحياء
الأربعاء 
15 يناير الجغرافيا 
الخميس 
16 يناير اللغة الأجنبية الثانية 
السبت 
18 يناير الرياضيات 
الأحد 
19 يناير الفلسفة والمنطق 
الثلاثاء
21 يناير الفيزياء 
الأربعاء 
22 يناير التاريخ
الخميس 
23 يناير الكيمياء

ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠.. وموعد إجازة نصف العام الدراسي
ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠.. وموعد إجازة نصف العام الدراسي
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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الصف الثاني الثانوي 2020

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