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مقتل 12 مهاجرا بغرق قارب في اليونان

السبت 11/يناير/2020 - 01:12 م
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عشرات المهاجرين
عشرات المهاجرين
وكالات
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أعلنت السلطات اليونانية، اليوم السبت، مقتل 12 شخصا على الأقل، كانوا على متن قارب غرق في البحر الأيوني.

 

وأنقذ خفر السواحل اليوناني، 21 آخرين من القارب، مشيرا إلى أن "عملية البحث والإنقاذ متواصلة". وفقا لما ذكرته فرانس برس.

 

وكان القارب يقل حوالى 50 مهاجرا، غرق قبالة جزيرة تقع غربي اليونان.

 

وقامت الطائرات المروحية والسفن، بعملية بحث في المنطقة الواقعة جنوب غربي جزيرة باكسي، في البحر الأيوني، بحثا عن مزيد من الناجين.

 

وقد أفادت تقارير، بأن المياه بدأت تغمر القارب، الذي يقل مهاجرين لم تعرف هوياتهم بعد، قرب جزيرة باكسي أثناء محاولته الوصول إلى إيطاليا على ما يبدو.

 

وقال خفر السواحل اليوناني أن 4 سفن شحن كانت تمر من المكان قدمت المساعدة في إنقاذ المهاجرين والقارب الغارق.

 

يشار إلى أن آلاف المهاجرين واللاجئين لقوا مصرعهم خلال السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في قوارب صغيرة وتقل أشخاصا يتجاوز عددهم طاقتها.

 

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أفادت في وقت سابق بأن 22 شخصا قتلوا أو ما زالوا في عداد المفقودين نتيجة لغرق قوارب مهاجرين في البحر المتوسط هذا الشهر، فيما أفاد خفر السواحل اليوناني أنه تم إنقاذ 73 شخصا في حوادث منفصلة في بحر إيجه يومي الجمعة والسبت.

 

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الكلمات المفتاحية

غرق مهاجرين عشرات المهاجرين اليونان

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