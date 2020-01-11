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Ahly Live بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت PLUS
السبت 11/يناير/2020 - 01:09 م
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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم السبت 11-1-2020 في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر ، الرابعة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي .
يدخل فريق الأهلي المباراة وفي جعبته 6 نقاط من 3 جولات حيث حقق الفوز في مباراتين على بلاتينيوم والهلال وخسر أمام النجم الساحلي بينما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع والأخير في المجموعة دون نقاط.
مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر ..
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