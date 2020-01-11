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سيلينا جوميز تكشف عن مشكلة مع جاستن بيبر

السبت 11/يناير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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تصبح شخصية المغنية سيلينا جوميز، البالغة من العمر 27 عاما، والتي أصدرت للتو آخر ألبومها Rare، بدأت تتحدث عن حياتها العاطفية والإلهام وراء موسيقاها الجديدة.

في مقابلة صريحة مع زين لوي على موقع نيو ميوزك ديلي، سئلت سيلينا عن المواعدة في أعين الناس. في ردّها شرحت سيلينا التي كانت على علاقة طويلة مع جاستن بيبر، والتي كانت على علاقة بعطلة الأسبوع، أن هناك "مشكلة" في مواعدة أحد المشاهير.

وقالت سيلينا: "إذا كان بوسعي أن أكون صريحة، فإن الأمر مبتذل جدا، فالكل يواعد الجميع، يبدو دائما أنه في فقاعة صغيرة، وذلك لأنه آمن أليس كذلك؟ أنت تريد شخصا ليفهم ما تمر به، أنت تريد نظيرا للإبداع أيضا، وهو ممتع"، ولكن كما أوضحت سيلينا، ينتهي بك الأمر إلى" حيازة علاقة مع الناس، ليس لنفسك أيضا".

كما قالت سيلينا خلال المقابلة: "هنالك تقريبا هذه النقطة حيث يبدو الأمر - نحن نعلن أننا معا - أنت فقط بحاجة إلى أن تقرر في عالمنا، إذا كان لك أو هو للعرض".

وفي مقابلتها، ناقشت سيلينا أيضا الأغنية الرئيسية في ألبومها الجديد "Lose you to Love Me". وهي أول أغنية تتناول علاقتها مع بيبر وكيف "حل محل" علاقتهما بهذه السرعة. كما سيعرف معجبي النجوم، إنفصلت سيلينا وبيبر لآخر مرة في مارس 2018. وبعد انفصالهما، بدأ بيبر بإشعال عاطفته من جديد مع هايلي بيبر، التي هي الآن زوجته.

بعد حذف عبارة "Lose you to Love Me"، تلقت سيلينا رد فعل إيجابي جعلها تمر بلحظة سيئة، وقالت سيلينا: "عندما حدث ذلك، قلت له فهمت تماما، العذاب، الإرتباك، الشك في الذات، كل ذلك غلف في تلك الأغنية. في تلك اللحظة، كنت بحاجة لذلك، لقد مررت بذلك من أجل شيء كهذا، من أجل أشخاص آخرين".
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الكلمات المفتاحية

مشاهير سيلينا بيبر الفجر الفني Rare

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