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نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي Ahly

السبت 11/يناير/2020 - 01:04 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم السبت 11-1-2020 في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر ، الرابعة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي .

يدخل فريق الأهلي المباراة وفي جعبته 6 نقاط من 3 جولات حيث حقق الفوز في مباراتين على بلاتينيوم والهلال وخسر أمام النجم الساحلي بينما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع والأخير في المجموعة دون نقاط.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر ..

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