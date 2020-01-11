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وفاة السلطان قابوس.. عُمان تعلق الامتحانات

السبت 11/يناير/2020 - 01:04 م
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وزارة التربية والتعليم في عمان
وزارة التربية والتعليم في عمان
وكالات
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أجلت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، الامتحانات للفصل الدراسي الأول لعام 2020/2019 على خلفية وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.

 

وكتبت الوزارة تغريدة على "تويتر": "تعلن وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول 2019/ 2020 الواقعة في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 12 حتى 14 يناير 2020، وسيصدر جدول معدل سيتم نشره مساء اليوم، والله ولي التوفيق".

 

وأعلن التلفزيون العماني، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان.

 

ونعى البلاط السلطاني في عُمان السلطان قابوس بن سعيد، وأعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

 

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