Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد لـ المواطنين: "أبشروا" (فيديو)

السبت 11/يناير/2020 - 01:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم، موضحًا أن الظاهرة المؤثرة اليوم الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق والتي وصلت لحد الضباب في بعض الأحيان، كأحد علامات الاستقرار. 

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام خلال ساعات النهار خلال الأيام القادمة، حيث متوقع أن تصل لـ 20 درجة على القاهرة.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك هدوء كامل في سرعات الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يزيد من احساسنا بحالة الاستقرار، وحالة الملاحة البحرية بالبحرين الأبيض والمتوسط ستعود لمعدلاتها الطبيعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 17 ساعة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 17 ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 17 ساعة

رد زيدان على توديع برشلونة للسوبر الإسباني.. واعتراف خطير قبل لقاء أتليتكو

منذ ساعة الا ربع

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يومين

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 11 ساعة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تعلن انخفاض درجات الحرارة في "الويك إند"

"الأرصاد" توجه مناشدة للمواطنين بشأن حالة الطقس

"الأرصاد": نشاط للرياح مع وجود فرص لتساقط الأمطار على هذه المناطق

"الأرصاد": ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا

"الأرصاد" توجه تحذيرا للسائقين

"الأرصاد" تعلن موعد تحسن الطقس.. وأماكن الأمطار اليوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status