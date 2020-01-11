الأرصاد لـ المواطنين: "أبشروا" (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم، موضحًا أن الظاهرة المؤثرة اليوم الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق والتي وصلت لحد الضباب في بعض الأحيان، كأحد علامات الاستقرار.





وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام خلال ساعات النهار خلال الأيام القادمة، حيث متوقع أن تصل لـ 20 درجة على القاهرة.



