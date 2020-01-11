رسميا جاستن بيبر يشارك في حفل توزيع جوائز I Heart Radio

وتستمر عودة جاستن بيبر الموسيقية في حفل توزيع جوائز IHeartRadio الموسيقية لعام 2020.



بعد إطلاق أول أغنية منفردة له منذ أربع سنوات، يستعد بيبر للمشاركة في العرض السنوي، الذي يذاع مباشرة من لوس أنجلوس يوم الأحد الموافق 29 مارس.



بيبر مرشح في خمس فئات في جوائز IHeartRadio للموسيقى، بما في ذلك أفضل تعاون وأفضل فيديو موسيقي لأغنيته الرائعة وإد شيران "I Don't Care".



ومن المؤكد أنه من المتوقع أن يكون عام 2020 لا ينسى بالنسبة لـبيبر 25 عاما، الذين من المقرر أن يصدر ألبومه الخامس في وقت ما من هذا العام. كما أعلن بيبر عن جولة تمتد من شهر مايو إلى شهر سبتمبر، وافتتاح سلسلة من التسجيلات على موقع يوتيوب في وقت لاحق من هذا الشهر. وسوف يستكشف الفيلم الوثائقي كفاح بيبر بعيدا عن الأضواء، بما في ذلك معركته المستمرة ضد مرض لايم.



أعلن بيبر التشخيص في وقت سابق من هذا الأسبوع مع رسالة موجهة إلى أولئك الذين يتهمونه "بأنه يتعاطى" الميثادون ويبدوا مثل مدمن.



بيبر هو أول مؤدي معلن لجوائز IHeartRadio للموسيقى، ولكن نظرا للحدث المعتاد، محبي الموسيقى يمكن أن يتوقعوا حضور الكثير من فنانيهم المفضلين. بيلي إليش هي الفنانة الأكثر ترشيحا مع سبعة جوائز، تليها ليزو وليز إكس مع ستة جوائز. ومن بين المرشحين البارزين الآخرين تايلور سويفت، أريانا غراندي، Jonas Brothers، شون منديس وكاردي بي.