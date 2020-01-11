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سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-1-2020 في البنوك

السبت 11/يناير/2020 - 12:56 م
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سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 11-1-2020، فى عدد من البنوك، ويواصل سعر الريال السعودى استقراره خلال تعاملات الفترة الماضية حيث سجل متوسط سعر الريال 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاءت تحديثات الأسعار على النحو التالي:

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
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